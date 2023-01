Veneto: Scarpa (Pd), inaccettabile mancato risarcimento Inail nei confronti della famiglia di De Seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato "risarcimento deciso dall'Inail nei confronti della famiglia di Giuliano De Seta, il ragazzo morto il settembre scorso in un incidente durante l'alternanza scuola-lavoro, è totalmente inaccettabile". Sono queste le prime dichiarazioni di Rachele Scarpa, deputata veneta del Partito democratico sulla notizia diffusa oggi. "Non è possibile, infatti, che delle norme ingiuste discriminino sulla base del fatto che il ragazzo non era "capofamiglia" e che fosse stagista. Voglio innanzitutto esprimere solidarietà alla famiglia – ha poi aggiunto - e appellarmi all'Inail perché riveda la sua posizione. Da parte mia percorrerò ogni tipo di iniziativa parlamentare possibile affinché ingiustizie del genere non accadano più. Deve essere interesse di tutti i gruppi politici modificare norme come queste che appaiono completamente inadeguate e anche discriminatorie" ha poi concluso la deputata veneta. (Rev)