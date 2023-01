Sanità: Lucaselli (Fd'I), su payback lavoriamo per rimediare a guasti sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul payback sanitario, Alessio D'Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il Partito democratico "arriva in largo ritardo. Lunedì mattina, infatti, al Mef, alla presenza del ministro dell'Economia Giorgetti, del viceministro Leo e della sottoscritta, si svolgerà una riunione con la Ragioneria dello Stato per affrontare il tema". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, secondo cui "la questione del payback sanitario riguarda una misura mal formulata introdotta da uno dei governi Pd: ha aperto purtroppo a dei contenziosi, che ora siamo chiamati a risolvere. Che proprio dalla sinistra arrivino lezioni è surreale". (Com)