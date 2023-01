Ucraina: presidente Usa Biden sente cancelliere tedesco Scholz, ribadito sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto, oggi, un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante il quale vi è stato uno scambio di opinioni sulla “guerra di aggressione in corso condotta dalla Russia contro l'Ucraina”. Lo riferisce la Casa Bianca in una dichiarazione congiunta in cui si precisa che le parti hanno ribadito il proprio sostegno alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e riaffermato “la loro incrollabile solidarietà con l'Ucraina e il popolo ucraino di fronte all'aggressione della Russia”. L’inquilino della Casa Bianca e il cancelliere tedesco si sono poi detti determinati a continuare a fornire a Kiev “il sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico di cui ha bisogno per tutto il tempo necessario”. A tal fine, Washington intende fornire all'Ucraina veicoli da combattimento della fanteria Bradley, mentre Berlino ha riferito che fornirà veicoli da combattimento della fanteria Marder. Entrambi i Paesi prevedono di addestrare le forze ucraine sui rispettivi sistemi, si legge nel comunicato. (segue) (Was)