Sanità: Trancassini (Fd'I), su payback D'Amato ha memoria corta o è in malafede

Sul payback sanitario Alessio D'Amato "ha la memoria corta, oppure è in palese malafede". Lo dichiara, in una nota, il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. "Il payback sanitario - spiega il deputato e coordinatore di Fd'I nel Lazio - è stato inventato da quel genio di Matteo Renzi che all'epoca dei fatti era segretario del Pd oltre che presidente del Consiglio, fu poi sospeso e reintrodotto da Mario Draghi. Entrambi i governi erano sostenuti dal Partito democratico. Ma D'Amato stia pure sereno. Le castagne dal fuoco a tutte le aziende coinvolte, piccole, medie e grandi, del Lazio e di tutto il resto d'Italia, gliele toglieremo noi che ci siamo già attivati per neutralizzare una norma folle. E poi quale sarebbe la Regione virtuosa, quella delle mascherine e di concorsopoli? È chiaro che abbiamo concetti diversi sulle virtù. In qualsiasi caso ci siamo già mossi. Lunedì al Ministero dell'Economia è in programma la prima riunione operativa sul tema payback", conclude Trancassini.