Brasile: vendite automobili calano dello 0,8 per cento nel 2022 rispetto al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In calo anche le vendite di camion, 124.584, pari al 2,1 per cento in meno rispetto al 2021 quando furono vendute 127.281 unità. Le vendite di autobus hanno invece registrato un'espansione pari al 23,4 per cento, grazie all'immatricolazione di 21.860 unità rispetto alle 17.7612 dell'anno precedente. Segmento che chiude il bilancio dell'anno appena trascorso in positivo è quello dei motocicli con un aumento delle vendite pari al 17,7 per cento grazie all'immatricolazione di 1.157.291 unità rispetto a 1.362.129 dell'anno precedente. (Brb)