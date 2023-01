Lazio 2023: Bianchi chiude a D'Amato, Calenda si infuria e la sinistra traballa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le speranze del Pd di trovare in extremis un accordo con il M5s nel Lazio sono durate da Natale a Santo Stefano: giusto il tempo di aprire il panettone e Donatella Bianchi, candidata alla presidenza del Movimento, ha chiuso definitivamente la porta in faccia ad Alessio D'Amato e al suo estremo tentativo di ricucire l'alleanza del "campo largo". "Non ci sono i margini" per un accordo, dice Bianchi in una intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano", non lasciando spazio ad alcun tipo di ripensamento. Inoltre, a poco più di un mese dalle elezioni regionali del Lazio e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, l'appello di D’Amato non solo non ha avuto gli effetti sperati, ma stava rischiando di aprire una breccia con il Terzo polo, principale azionista della coalizione, che sarebbe stata lapidaria per il centrosinistra. "Le porte al M5s sono sempre aperte, anche se si volesse arrivare a un accordo in extremis. Se la candidata Donatella Bianchi volesse fare un ticket sarebbe una cosa gradita e sarei disponibile”, aveva detto ieri D'Amato a La 7. Ma non avrebbe fatto lui il passo indietro, anche visti i sondaggi che darebbero terza la candidata M5s. Per poi aggiungere: "Quindi, auspico si possa arrivare a un accordo, con lei come 'vice', ma se dall’altra parte non c’è volontà, io corro comunque per vincere". (segue) (Rer)