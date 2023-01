Lazio 2023: Bianchi chiude a D'Amato, Calenda si infuria e la sinistra traballa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'apertura che faceva seguito all'appello di un gruppo di intellettuali di sinistra che nei giorni scorsi aveva chiesto a Pd e M5s di ricucire l’accordo. La richiesta, pubblicata sui social, era firmata – tra gli altri – dallo scrittore e insegnante Christian Raimo, dal giurista Luigi Ferrajoli, dal premio Nobel Giorgio Parisi, dalla scrittrice e giornalista Luciana Castellina e dallo storico dell’arte e rettore universitario Tommaso Montanari. Ma nulla è servito, la mano tesa è stata respinta senza appello dalla candidata del M5s. "Non è una questione di poltrone ma di intese sui programmi. Giuseppe Conte aveva chiesto di parlare delle cose da fare, ma come risposta ha ottenuto una fuga in avanti su un candidato", aggiunge Bianchi. Tra le questioni annose sempre il termovalorizzatore di Roma: "Il Pd vuole un inceneritore, cioè un impianto che costerà tantissimo a tutti i cittadini e che quando sarà ultimato tra 6-7 anni sarà già obsoleto. Non ci sono i margini", chiosa Bianchi. Non manca una stoccata alla sinistra che l'accusa di voler regalare il Lazio alla destra che si è compattata attorno a Francesco Rocca: "Noi siamo stati coerenti ma non siamo stati ascoltati. Ora se qualcuno vuole fare un passo indietro è padrone di farlo", sottolinea la candidata M5s. (segue) (Rer)