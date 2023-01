Lazio 2023: Bianchi chiude a D'Amato, Calenda si infuria e la sinistra traballa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incassato il "rifiuto" di Bianchi, il Pd torna a criticare il Movimento e la candidata sul terreno della trasparenza, in merito al suo ruolo alle Cinque Terre e in Rai. "Appena eletta presidente della Regione chiederò l'aspettativa in Rai", assicura la candidata M5s. Parole che non sono bastate a placare le polemiche, con il segretario romano Adrea Casu che attacca: "Donatella Bianchi chiarisce, in maniera furbetta, di puntare a prendere il doppio stipendio (da consigliera di opposizione e da conduttrice Rai) per i prossimi anni, visto che le sue possibilità di essere eletta presidente sono pari a zero. Ed anzi è stata messa in campo da Conte solo per tentare di far perdere il Pd e consegnare il Lazio alla peggiore destra presente in Italia. Ribadiamo che la Rai non è un autobus", sottolinea Casu. "Ci mancava mi chiedessero di dimettermi pure dal condominio - ironizza la giornalista durante l'intervista al Fatto - comunque sicuramente rimarrò presidente del parco, perché è arrivato a 5 milioni di visitatori annui. Per quanto riguarda il mio ruolo in Rai, mi confronterò con la responsabile intrattenimento. Quando sarò eletta prenderò l'aspettativa". (segue) (Rer)