Lazio 2023: Bianchi chiude a D'Amato, Calenda si infuria e la sinistra traballa (4)

19 luglio 2021

- In attesa che arrivasse la risposta di Bianchi, la tensione nel centrosinistra era salita vertiginosamente. A D’Amato, infatti, aveva replicato infuriato il leader di Azione, Carlo Calenda che si è detto pronto, nel caso di una ricomposizione dell’alleanza, a trovare un’alternativa all’assessore uscente alla sanità. "Faccelo sapere rapidamente ⁦Alessio D’Amato, in tempo per presentare un nostro candidato alternativo a questo eventuale pastrocchio con il M5s – aveva scritto Calenda -. Basta giochini e alchimie. Parliamo di programmi". Ma dopo la chiusura di Bianchi, D’Amato ha annunciato su Facebook: "Ora avanti con il programma della coalizione riformista e progressista". Parole che sembrano avere lo scopo di ricompattare la coalizione, scossa da equilibri precari, diventati esasperati nelle ultime ore. "Per un futuro semplice" sarà il titolo del programma che "verrà presentato la prossima settimana - annuncia D'Amato -. Mi rivolgerò a tutti i cittadini e le cittadine della nostra regione che hanno avuto modo di vedere il mio impegno e la concretezza che ho già dimostrato nella lotta al Covid-19. Lo stesso impegno lo metteremo, insieme alle donne e agli uomini che hanno deciso di sostenere la mia candidatura, per una regione più prospera, più giusta e più sostenibile", conclude. (Rer)