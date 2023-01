Migranti: Libia, fermati 31 siriani in procinto di salpare verso l'Italia dal Golfo della Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia di Bin Jawad, in collaborazione con il Dipartimento investigativo criminale della direzione della sicurezza di Ras Lanuf, in Libia, hanno arrestato 31 immigrati siriani sulle spiagge nell'area di Bin Jawad, 150 chilometri a est di Sirte, che si preparavano a salpare verso l'Italia. Lo ha riferito l'ufficio stampa della direzione della sicurezza di Ras Lanuf, specificando che l'operazione, avvenuta due giorni fa, è scattata dopo la segnalazione di un cittadino che aveva visto in riva al mare dei clandestini che si apprestavano a emigrare in Europa via mare. Tutti sono stati arrestati e deferiti alla Procura della repubblica. (segue) (Lit)