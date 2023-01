Università: 200 borse studio di Fondazione Italia Usa per master "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Italia Usa ha rinnovato per il 2023 il bando che offre 200 borse di studio Next Generation per il master online "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy", allo scopo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Il sito del master da cui presentare la candidatura è masteritaliausa.org, sezione Borse di Studio Next Generation. Lo si legge sulla newsletter della Fondazione Italia Usa. Il master è svolto in collaborazione con Agenzia Ice e Gedi gruppo editoriale che commissionano il project work, è diretto dall'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini con la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, ed opera all'interno del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai - United Nations Academic Impact del quale la Fondazione Italia Usa fa parte. E' un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work, e ha la durata di 280 ore. (segue) (Rin)