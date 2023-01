Pd: Direzione Lazio approva Odg per slittamento congresso nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione regionale del Partito Democratico del Lazio "si è riunita oggi pomeriggio nella sede del Nazareno". Lo comunica, in una nota, il Partito democratico del Lazio. "Nel corso della riunione - prosegue la nota - sono stati approvati all'unanimità due ordini del giorno, presentati dal Pd della Provincia di Roma e dai Giovani democratici del Lazio, per richiedere lo slittamento della data del congresso nazionale. La Direzione - conclude la nota - è stata anche l'occasione per presentare il simbolo del Partito democratico delle elezioni regionali che si terranno nel Lazio il prossimo 12 e 13 febbraio". (Com)