Regno Unito: "The Economist" individua possibile strada per un migliore rapporto con l'Ue

- Il settimanale britannico "The Economist" ha analizzato una possibile strada per il riallacciamento di un rapporto tra il Regno Unito e l'Unione europea. Un numero crescente di cittadini britannici considera la decisione di lasciare l'Ue un errore e anche Bruxelles aspira ad avere migliori rapporti con Londra. Tuttavia, secondo l’”Economist", il processo sarà "lento e incrementale, non impulsivo e rivoluzionario". Per i sostenitori della Brexit, questo significa riconoscere il danno che essa ha causato. La Banca d'Inghilterra ha stimato che la Brexit abbia comportato una depressione degli investimenti di quasi il 25 per cento nei cinque anni fino al 2021, mentre un centro studi britannico ha stimato che l'economia del Paese sarebbe ora più grande di oltre il 5 per cento se il Regno Unito fosse rimasto nell'Ue. Sebbene i sondaggi suggeriscano che i cittadini britannici vogliano nuovamente uno stretto rapporto con l'Ue, c'è molto meno entusiasmo per l'Europa come progetto di integrazione politica. Ecco allora che, secondo il "The Economist", il percorso pragmatico verso una migliore relazione con l'Europa comprenderebbe tre fasi: normalizzare, costruire, reinventare. In primo luogo, il Regno Unito deve normalizzare i suoi legami con Bruxelles. Quindi costruire un forte accordo commerciale e di cooperazione, in modo tale da compensare meglio il danno economico causato dall'uscita dall'Ue. A riguardo, secondo il settimanale, la mossa più promettente è quella delineata dall'ex prima ministra britannica Theresa May all'indomani del voto sulla Brexit: approfondire l'accesso al mercato in settori come i beni e l'agricoltura in cambio dell'adozione del diritto comunitario, pur mantenendo l'autonomia nei servizi; anche se per gli euroscettici conservatori, questo suonerà come un tradimento. La terza fase è infine quella di reinventarsi per stringere un rapporto più costruttivo e rispettoso con l'Unione europea che, come ricorda l’”Economist", ha vantaggi non sono solo economici. (Rel)