Israele: ministro Difesa Galant incontra capo Mossad Barnea, focus su Iran

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Galant, ha tenuto un incontro, oggi, con David Barnea, il capo del Mossad, il servizio d'intelligence esterno israeliano, durante il quale le parti hanno discusso degli sforzi volti a impedire all’Iran di acquisire armi nucleari e delle sue “attività terroristiche in tutto il mondo”. “La minaccia nucleare iraniana è in cima alle priorità di sicurezza di Israele”, ha affermato Galant in dichiarazioni riprese dall’emittente “i24 news”. Il ministro ha poi ringraziato il capo del Mossad per il “pluriennale contributo” fornito alla sicurezza di Israele e ha mostrato apprezzamento per la collaborazione con le Forze di difesa israeliane (Idf), il servizio di sicurezza generale Shabak e altri gli elementi del sistema di sicurezza. (segue) (Res)