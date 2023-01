Israele: ministro Difesa Galant incontra capo Mossad Barnea, focus su Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro è giunto all’indomani della conversazione telefonica di Galant con il segretario alla Difesa degli Usa Lloyd Austin, la prima da quando il ministro israeliano è entrato in carica. Nell’occasione, oltre a parlare delle relazioni tra Usa e Israele, Paesi uniti da “un legame indissolubile” basato su "valori e interessi comuni", Galant ha ribadito che il suo Paese farà tutto il possibile per impedire all'Iran di ottenere "armi nucleari che minacciano lo Stato di Israele e il mondo intero". Ad ogni modo, per il ministro, è necessaria una “cooperazione internazionale” per raggiungere questo obiettivo, mentre è altrettanto importante estendere gli Accordi di Abramo ad altri Paesi e rafforzare la cooperazione strategica e militare con altri partner regionali sotto l’egida degli Usa. (Res)