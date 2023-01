© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un veicolo in fiamme su via Salaria in località Osteria Nuova, in provincia di Rieti. La strada è provvisoriamente chiusa al traffico. Lo comunica, in una nota, Anas, il cui personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)