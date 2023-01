Milano: delegazione Pd in visita al carcere minorile Beccaria per verificarne condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio una delegazione del Partito Democratico ha visitato il carcere minorile Beccaria di Milano. Ne hanno fatto parte la deputata di Milano On. Lia Quartapelle, il consigliere regionale Pietro Bussolati, il presidente della sottocommissione carceri del comune di Milano Alessandro Giungi e il vicepresidente Daniele Nahum. "Lo scopo della nostra visita, che non è la prima e non sarà l'ultima – spiega Quartapelle – era di incontrare il personale e le persone detenute e di verificare le condizioni della struttura a dieci giorni dalla fuga dei sette ragazzi avvenuta nel pomeriggio di Natale. Eravamo stati al Beccaria il primo di settembre, e a distanza di quattro mesi le situazioni di difficoltà non sono cambiate, a partire dal cantiere aperto da ormai sedici anni, un tempo lungo per un edificio normale, figuriamoci per un istituto penale." "Era inevitabile che l'evento del pomeriggio di Natale accendesse un faro sul Beccaria – aggiunge Bussolati - ma l'attenzione sulle carceri andrebbe tenuta costantemente e non solo quando avvengono fatti di cronaca. Anche per questo siamo venuti qui oggi, per ribadire che la qualità di una società civile si misura dalla condizione dei più deboli e quindi anche delle persone detenute, in modo ancora maggiore dei detenuti minorenni". "Nell'incontro odierno – dichiara Giungi - abbiamo riscontrato che la situazione di sovraffollamento nella struttura permane, quindi è importante procedere rapidamente alla conclusione dei lavori". "Come sottocommissione carceri – conclude Nahum - torneremo nel mese di gennaio per continuare a monitorare la condizione dei ragazzi reclusi e le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e degli operatori sociali".(Com)