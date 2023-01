Difesa: forze aeree di Israele e Usa svolgono esercitazione nella regione del Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Israele e Stati Uniti hanno concluso, oggi, un’esercitazione durata cinque giorni che ha visto gli Usa dispiegare sei caccia F-15 presso la base aerea di Nevatim, nel sud di Israele. Secondo quanto riferito dall’aeronautica militare israeliana (Israeli Air Force, Iaf), i sei F-15 hanno tenuto esercitazioni congiunte con la flotta israeliana di caccia stealth F-35, uno squadrone di aerei Gulfstream G550 per la raccolta di informazioni, e un aereo di tipo Nachshon dello squadrone numero 122. Le forze dei due Paesi hanno poi praticato ancora una volta un attacco in profondità. Il quotidiano “The Times of Israel” precisa che il dispiegamento da parte del Comando centrale delle forze aeree statunitensi (Afcent) fa parte di una dottrina chiamata "impiego agile in combattimento", in base alla quale gli aerei sono dispiegati in posizioni operative avanzate nei Paesi alleati in tutto il mondo. Per le forze israeliane, il dispiegamento è una "pietra miliare significativa nella creazione di attività operative congiunte nella regione e nel rafforzamento della cooperazione tra le forze aeree di Usa e Israele". (Res)