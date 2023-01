Ucraina: Calenda, condivido Fazzolari, vergognosa tregua Natale ortodosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido. Bravo Fazzolari", scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, approvando la posizione assunta dal sottosegretario all’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, che giudica una "vergognosa provocazione" quella di Putin che "chiede la tregua per il Natale ortodosso" quando proprio Putin "ha fatto bombardare l’Ucraina anche il 24 e 25 dicembre". Fazzolari la giudica un'assoluta mancanza di "rispetto per le tradizioni e la cultura degli altri Stati europei e che non riconosce al popolo ucraino neppure il diritto di festeggiare il Natale insieme alla Chiesa cattolica e alle altre Chiese ortodosse". In sintesi per il sottosegretario "la tregua per il Natale ortodosso che segue ai bombardamenti durante il Natale cattolico rappresenta uno dei livelli più bassi raggiunti dal regime putiniano". (Rin)