Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, teatro e cinema animano la Capitale fin da domani e accompagnano i romani verso l'ultimo lungo fine settimana delle festività natalizie. Accanto alla tradizionale "Festa della Befana" in piazza Navona, animata dalle bancarelle e dalla giostra per i bambini, sono diversi gli spazi culturali cittadini aperti. All'Auditorium Parco della Musica grande attesa per "La Chiarastella", il progetto di e con Ambrogio Sparagna e la sua Opi, Orchestra popolare italiana, che va in scena dalle 18 del 6 gennaio. Nella stessa giornata ma alle 12 e al Museo Pietro Canonica c'è "Omaggio al cinema": l'ensemble composto da Lorenzo Rundo (viola), Angelo Santisi (violoncello), Nicola Memoli (contrabbasso) e dai violinisti Matteo Morbidelli, Federico Morbidelli e Federica Sarracco eseguono brani tratti da film e composti da grandi maestri, tra cui Ennio Morricone, Nino Rota, Trevor Jones, Rachel Portman, John Williams, Armando Trovajoli e Nicola Piovani. (segue) (Rer)