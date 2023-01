Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala Piccola del Teatro di Tor Bella Monaca, invece, alle 21 fino al 7 gennaio, la compagnia Linea di Confine presenta "Le regole del gioco", per la regia di Roberto Belli: la rappresentazione ha le parvenze di un thriller e mette in scena la storia di un uomo e una donna il cui amore nel tempo si è trasformato in rancore, disprezzo, odio viscerale. E il giorno dopo, l'8 gennaio alle 17:30, è la volta di "R'n'b & Soul Music Show", il nuovo progetto di Alessandra Procacci (voce) che accompagnata da tre straordinari musicisti, Stefano Suale (batteria), Francesco Favari (basso) e Francesco Raucci (chitarra), in un'atmosfera blues, soul e r'n'b insieme a qualche sfumatura rock, racconterà come è nata la passione per la black music e quali sono i cantanti e le band che hanno segnato il suo percorso artistico. (segue) (Rer)