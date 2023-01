Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evento speciale alle 11 di domenica 8 gennaio al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina: visita, con interprete Lis, dell'esposizione "Camicie rosse. Garibaldi e la tradizione garibaldina", un percorso tra Ottocento e Novecento. E al Planetario di Roma, tra i nuovi spettacoli appena inaugurati, inizia "La Notte Stellata": con gli astronomi del planetario, verranno passate in rassegna le stelle, le costellazioni e gli oggetti del cielo profondo come nebulose e galassie visibili in questo periodo nell'oscurità del cielo stellato. Gli spettacoli sono alle 17 del 6 e 8 gennaio. (Rer)