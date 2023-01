© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, ministero Esteri difende misure di prevenzione e controllo del virus - La Cina ha nuovamente difeso il suo approccio nel contenimento e nella prevenzione del Covid-19, dopo che il presidente statunitense Joe Biden e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno contestato l'attendibilità del bilancio epidemico diffuso dalla prima potenza asiatica. Secondo il direttore esecutivo del programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michael Ryan, i dati su ricoveri e decessi condivisi in via ufficiale dalla Cina minimizzano la reale portata della nuova ondata epidemica. Accuse categoricamente negate dalla portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, che durante la conferenza stampa odierna ha ribadito di avere fornito dati all'Oms in maniera "trasparente e tempestiva". (segue) (Res)