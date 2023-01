© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: ministro Esteri Qin, relazioni bilaterali non siano "gioco a somma zero" - La relazione tra Cina e Stati Uniti non dovrebbe essere "un gioco a somma zero" in cui una nazione prospera a spese dell'altra: "il mondo è grande a sufficienza per permettere a entrambe di svilupparsi". È quanto si legge in un articolo scritto per il quotidiano "Washington Post" dall'ex ambasciatore cinese a Washington, Qin Gang, nominato ministro degli Esteri di Pechino lo scorso 30 dicembre. Il diplomatico cinese ha evidenziato come "il futuro dell'intero pianeta" dipenda dallo sviluppo "sano e stabile" delle relazioni bilaterali, un obiettivo che continuerà ad essere prioritario nella politica estera nazionale durante il suo mandato. Il nuovo titolare della diplomazia di Pechino ha promesso di lavorare per ottenere "una coesistenza pacifica" con gli Stati Uniti anche in un messaggio pubblicato su Twitter all'inizio del mese, in cui si è congedato ufficialmente dal popolo statunitense. "Durante il mio incarico, ho lavorato per attuare le intese raggiunte dai nostri due presidenti, per stabilire un ponte tra le parti e per esplorare le modalità corrette affinché Cina e Stati Uniti possano andare d'accordo nella nuova era", ha scritto il ministro, ringraziando per "il forte sostegno e assistenza" ricevuti durante gli oltre 500 giorni del suo mandato a Washington. (segue) (Res)