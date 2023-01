© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: secondo l'intelligence di Seul l'ex ministro degli Esteri Ri è stato epurato ma non giustiziato - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha estromesso da ogni incarico il suo ex ministro degli Esteri Ri Yong-ho, che tra il 2018 e il 2019 contribuì all’organizzazione degli incontri con l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferiscono fonti d’intelligence della Corea del Sud riprese dalla stampa locale, negando la circostanza – riportata ieri dal quotidiano giapponese “Yomiuri Shimbun” – secondo la quale Ri sarebbe stato giustiziato. Del dirigente non si hanno più notizie dal fallimento dell’ultimo incontro tra Kim e Trump, tenuto in Vietnam nel febbraio del 2019. L’ultima menzione sui media di Stato nordcoreani risale all’aprile del 2020, quando Ri è stato rimosso dalla commissione per gli Affari di Stato dopo essere già stato licenziato da ministro degli Esteri. Secondo Yoo Sang-bum, membro della commissione parlamentare sull’intelligence di Seul, i servizi sudcoreani hanno confermato che Ri “è stato epurato ma non giustiziato". Il motivo dell’allontanamento del dirigente dai centri del potere di Pyongyang non è tuttavia chiaro. (Res)