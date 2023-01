Piemonte: la Regione lancia gli stage retribuiti per studenti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stage nell'ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles. Lo ha lanciato il governatore Alberto Cirio a partire da marzo. Saranno 30 gli studenti (neolaureati o in carriera) che potranno usufruire di questa opportunità attraverso un bando che scadrà il 20 gennaio. Lo stage sarà retribuito con mille euro lordi assieme a cui verrà aggiunta una cifra extra di 250 euro per il volo e partirà da marzo. "Visto il crescente rilievo delle politiche Ue, ho voluto che i nostri giovani avessero l’occasione di una esperienza di questo tipo. Ma non tutti possono permettersi i costi di vivere all’estero, per questo è importante che lo stage sia retribuito, affinché sia davvero una opportunità accessibile a tutti - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Credo che aver inaugurato 20 anni fa una sede a Bruxelles sia stata una ottima intuizione. Per contare in Europa bisogna lavorare assiduamente per costruire e consolidare le relazioni. (segue) (Rpi)