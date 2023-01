Brasile: diplomatico ex ministro Celso Amorim nominato consigliere speciale del presidente Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha nominato il diplomatico ed ex ministro, Celso Amorim, come consigliere speciale del capo dello stato. Amorim, fedelissimo di Lula, è stato ministro degli Esteri nei precedenti due mandati presidenziali e ministro della Difesa nel primo governo di Dilma Rousseff. Nel corso della campagna elettorale è stato consigliere speciale di Lula per gli affari internazionali e, dopo l'elezione, è stato componente del gruppo di transizione. In qualità di consigliere speciale, Amorim sarà uno dei principali esperti a lavorare fianco a fianco con il presidente. Avrà un ufficio presso il palazzo presidenziale del Planalto e accompagnerà il presidente nei suoi impegni internazionali. (Brb)