Ucraina: Podolyak, parleremo di "tregua temporanea" quando Russia lascerà territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve lasciare i territori ucraini occupati, e solo allora si potrà parlare di una "tregua temporanea". Lo ha dichiarato su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. "L'Ucraina non attacca i territori stranieri e non uccide i civili, a differenza della Federazione Russa", ha affermato Podolyak, aggiungendo che le forze di Kiev "eliminano solo i membri dell'esercito di occupazione sul proprio territorio". "Seconda cosa: la Russia deve lasciare i territori occupati - solo allora avrà una 'tregua temporanea'. Tenete l'ipocrisia per voi", ha concluso. (Kiu)