Lettonia: caporedattore "Sputnik Lituania" Kasem arrestato a Riga per spionaggio

- Il caporedattore di "Sputnik Lituania", Marat Kasem, è stato arrestato dall'agenzia di intelligence lettone a Riga. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Sputnik", secondo cui Kasem, cittadino lettone, è sospettato di aver violato le sanzioni dell'Ue contro la Russia e di spionaggio, un reato punito con la reclusione fino a 20 anni. Kasem ha lavorato a Mosca presso l'agenzia di stampa "Rossiya Segodnya", il cui direttore generale, Dmitrij Kiselev, è nella lista europea dei sanzionati. Kasem sarebbe tornato in Lettonia alla fine di dicembre per motivi familiari. Il suo arresto, secondo Kiselev, è un atto "politicamente motivato, assolutamente ingiusto, assurdo e infondato". Questa situazione, come ha detto Kiselev in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", "caratterizza un regime che non rispetta la libertà di parola che si sta diffondendo in questo Paese e in tutta l'Unione europea". (Rum)