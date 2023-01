Medio Oriente: ministri Esteri arabi condannano la visita del ministro israeliano Ben-Gvir ad Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giordania, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Arabia Saudita, Autorità palestinese, Qatar, Egitto e Marocco si sono riuniti virtualmente poche ore prima della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiesta da Emirati e Cina, in seguito alla visita presso la Spianata delle moschee del ministro della Sicurezza pubblica israeliano, Itamar Ben-Gvir. Al termine dell’incontro virtuale, i ministri hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano la visita nel luogo sacro dell’Islam di Ben-Gvir. Nella dichiarazione, i ministri “condannano con la massima fermezza” la visita di Ben-Gvir, che definiscono una “violazione inaccettabile” e una “pericolosa escalation”. I capi della diplomazia dei Paesi arabi chiedono al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si riunirà questa sera per discutere della questione, di "lavorare immediatamente" per fermare tale attività. I ministri invitano inoltre Israele a non intraprendere alcun "passo provocatorio" a Gerusalemme che "minaccerebbe la sicurezza e la stabilità nella regione".(Res)