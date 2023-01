Torino: Confesercenti, avviso soft dei saldi, scontrino medio attorno ai 140 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I saldi partono lentamente a Torino, come era stato preannunciato negli scorsi giorni dalle previsioni di Confesercenti. Lo scontrino medio ha raggiunto i 140 euro e se in centro le vendite in media reggono, particolarmente penalizzata risulta invece la periferia. Gli problemi che affliggono queste zone della città all’esordio dei saldi quest’anno appaiono acuiti e i commercianti interpellati parlano di un afflusso di clientela di poco superiore a quello di una giornata normale. Si prospetta un calo del 10 per cento per le attività periferiche. “Questa – ha affermato Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione dell’abbigliamento e delle calzature – è pur sempre una giornata lavorativa, almeno per una parte dei Torinesi: speriamo che i tre giorni festivi che ci aspettano favoriscano qualche acquisto in più. Siamo però consapevoli che i consumatori sono pressati da altre urgenze economiche: l’aumento delle bollette, dei carburanti e dei prezzi in generale. Sarà perciò difficile che con i saldi riusciremo a recuperare un Natale non certo brillante in termini di vendite”, ha concluso. (Rpi)