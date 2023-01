Libia: Mellitah Oil & Gas smentisce incendio all’impianto di trattamento di petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mellitah Oil & Gas, società operativa compartecipata paritariamente dall’italiana Eni e dalla libica National Oil Corporation, ha smentito che un incendio sia divampato nell’impianto di trattamento di petrolio e gas di Mellitah, sulla costa libica occidentale. In una nota diffusa sui propri canali social ufficiali, l'azienda afferma che "le operazioni di produzione procedono secondo gli standard e le procedure di sicurezza approvate". Nei giorni scorsi, un gruppo di manifestanti della città di Zuwara, in Libia, aveva bloccato l’accesso all’impianto. I dimostranti chiedevano di essere assunti nel complesso petrolifero. Il sito di Mellitah è il principale snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia attraverso il Greenstream, il gasdotto di oltre 500 chilometri che attraversa il Mar Mediterraneo collegando l’impianto di trattamento sulla costa libica con Gela, in Sicilia. La capacità del gasdotto è di 8-10 miliardi di metri cubi all’anno. Secondo i dati elaborati da Snam, nel periodo dal primo gennaio al 13 dicembre 2022 l'Italia ha importato circa 2,5 miliardi di metri cubi di gas tramite il Greenstream. Circa il 60 per cento della produzione interna libica di gas è destinata al mercato nazionale, mentre il resto viene esportato in Italia. In base a questi dati, la produzione complessiva di gas della Libia dovrebbe oscillare tra i 9 e i 10 miliardi di metri cubi all’anno. (Lit)