Serbia-Usa: ministro Esteri Dacic firma memorandum d'intesa con ambasciatore Hill

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic e l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado Christopher Hill hanno firmato oggi un memorandum d'intesa tra i rispettivi dicasteri. Lo riporta la radiotelevisione "Rts", secondo cui in questo modo si stabilirà "una collaborazione tra i due ministeri in materia di scambio di dipendenti per una migliore comprensione dei servizi di politica estera". "Accogliamo con favore l'arrivo in Serbia del consigliere del Dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet, e attendiamo con impazienza anche la visita del segretario di Stato Antony Blinken", ha aggiunto Dacic, sottolineando che "ciò confermerebbe l'impegno dell'attuale amministrazione statunitense verso lo sviluppo di relazioni di partenariato". Dacic ha sottolineato di essere soddisfatto anche del livello di cooperazione economica con gli Usa, che, ha detto, "ha superato il miliardo di dollari", e ha ringraziato Hill per aver presentato valutazioni che possono incoraggiare gli investitori ad andare in Serbia. "E' di grande importanza che più di 30 mila lavoratori siano impiegati da aziende americane in Serbia", ha sottolineato il ministro serbo. (Seb)