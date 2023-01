Yemen: presidente Al Alimi incontra inviati Usa e Onu, focus sulla situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, ha tenuto due incontri separati a Riad, in Arabia Saudita, con l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, e l’inviato degli Usa Tim Lenderking. Lo riferisce l’agenzia di stampa yemenita “Saba”. Durante i colloqui con Lenderking, alla presenza dell’ambasciatore statunitense Steven Fagin, l’attenzione è stata rivolta agli ultimi sviluppi in Yemen e nella regione e agli sforzi tesi a ripristinare il percorso di pace a fronte della “intransigenza” delle milizie di ribelli sciiti Houthi. Il presidente yemenita e il governo hanno ribadito la propria posizione a sostegno degli sforzi di pace e al ripristino della tregua mediata dalle Nazioni Unite, al fine di alleviare le sofferenze del popolo yemenita, ripristinare le istituzioni statali, e porre fine al “colpo di Stato delle milizie terroristiche Houthi sostenute dal regime iraniano”. Per Al Alimi è importante che la comunità internazionale intervenga per frenare le “intimidazioni” del gruppo sciita e “l’ingerenza del regime iraniano” nel Paese, manifestata anche attraverso l’invio di armi. Le Nazioni Unite, poi, ha affermato il presidente, dovrebbero intervenire per raggiungere una soluzione giusta e inclusiva alla causa yemenita in conformità con i riferimenti di pace concordati a livello nazionale, regionale e internazionale. (segue) (Res)