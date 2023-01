Yemen: presidente Al Alimi incontra inviati Usa e Onu, focus sulla situazione nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti stanno conducendo da tempo sforzi coordinati per rilanciare il processo di pace in Yemen e incoraggiare il governo riconosciuto a livello internazionale e le milizie Houthi a ripristinare la tregua nel Paese, in modo da avviare un percorso verso una soluzione politica al conflitto in corso da oltre otto anni. Il nuovo viaggio di Lenderking lo vedrà impegnato anche in Giordania, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal dipartimento di Stato statunitense, "Esortiamo gli Houthi a cooperare con le Nazioni Unite e ad ascoltare le richieste yemenite di giustizia, responsabilità e pace. Gli yemeniti meritano di determinare il futuro del loro Paese e gli Stati Uniti restano impegnati a sostenere una fine sostenibile a oltre otto anni di conflitto", si legge nella nota. Il viaggio dell’inviato giunge a circa tre mesi dalla mancata proroga del cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite, entrato in vigore per la prima volta il 2 aprile 2022 e non più rinnovato dal 2 ottobre scorso. Come dichiarato dallo stesso Lenderking alla commissione per gli affari esteri della Camera in un'audizione sulla guerra in corso, lo Yemen sta vivendo “un momento critico”. "Nonostante la scadenza ufficiale della tregua, stiamo lavorando senza sosta per rinnovare ed espandere la tregua e delineare le opzioni per il percorso verso una soluzione del conflitto", ha invece dichiarato Grundberg. (Res)