- Anas comunica tramite nota che per consentire la posa di una tubazione dell'acquedotto pubblico, a partire da lunedì 9 gennaio e fino a venerdì 20 gennaio sulla statale 340 "Regina" sarà in vigore il senso unico alternato nell'ambito del territorio comunale di Brienno, in provincia di Como. La limitazione sarà rimossa per tutto il fine settimana a partire dalle 17 del venerdì fino alle 8 del lunedì. (Com)