Lombardia 2023: Sardone (Lega), Majorino le periferie non le raggiungerebbe nemmeno col tom-tom

- "Oggi Majorino rilancia la sua promessa a trasferire il proprio ufficio in un quartiere popolare di Milano nel caso, impossibile, dovesse vincere le elezioni regionali. Ormai è palesemente affetto da annuncite, non riesce proprio a fermarsi: pur di farsi notare è pronto a promettere anche il mare in Lombardia". Così afferma Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega. "Quello che non capisce - aggiunge - è che lui le periferie non riuscirebbe a raggiungerle nemmeno col tom-tom. Sentire Majorino parlare di vicinanza ai cittadini fa allo stesso tempo ridere e piangere: i milanesi si ricordano molto bene la sua vicinanza, quando venivano scavalcati puntualmente in ogni misura di welfare, a scapito degli extracomunitari". (Com)