Torino: Banchieri (Confesercenti), saldi in sordina ma speranza per occupazione stanze d’albergo al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci si poteva aspettare di più, perché la situazione che vivono le famiglie è di estrema difficoltà. L’unico aspetto positivo riguarda la presenza di tanti turisti nella nostra città: l’occupazione delle stanze d’albergo fra oggi e domenica sfiora il 90 per cento. Magari potrebbero essere loro a fare la differenza e a dare una spinta in più agli acquisti. Lo ha affermato il presidente di Confesercenti Piemonte Giancarlo Banchieri, commentando il primo giorno di saldi a Torino. (Rpi)