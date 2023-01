Ratzinger: Atac, 130 mila transiti in stazioni metropolitane vicine a San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, Atac, ha pianificato ed effettuato un intenso servizio in occasione dei funerali di Benedetto XVI. In tutto sono stati effettuati 130 mila transiti nelle stazioni metro in prossimità di San Pietro dal 2 gennaio al pomeriggio di oggi. In una nota Atac spiega che il sostenuto flusso di passeggeri ha beneficiato del servizio potenziato previsto da Atac in occasione dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Sulla Metro A hanno viaggiato 28 treni nelle punte della giornata odierna. In superficie l'intensificazione ha portato ad incrementare fino a 12 bus sulla linea 40 e 15 sulla 64, a garanzia di migliore collegamento di Termini con Borgo Sant'Angelo e Termini con San Pietro. Atac, inoltre, ha disposto adeguati presidi di personale a supporto dei clienti sul territorio: personale di stazione, di assistenza e di sicurezza. L'afflusso di viaggiatori è stato notevole ma regolare ed ordinato: dal 2 gennaio al primo pomeriggio di oggi, si sono registrati 130 mila transiti nelle stazioni metro in prossimità di San Pietro. (Com)