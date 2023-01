Vietnam: giro di vite contro corruzione, Assemblea nazionale rimuove due vicepremier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del Vietnam, il massimo organo legislativo del Paese, ha votato oggi la rimozione dei vice primi ministri Pham Binh Minh e Vu Duc Dam, attribuita dagli osservatori al nuovo giro di vite contro la corruzione intrapreso dalla leadership di Hanoi. È quanto si apprende da una dichiarazione diramata oggi dal governo, in cui non viene fornita nessuna spiegazione per l'allontanamento dei due. A succedere ai vice premier saranno il ministro dell'Ambiente, Tran Hong Ha, e il capo del Partito comunista della città di Haiphong, Tran Luu Quang. Minh e Dam, che ricoprivano l'incarico dal 2013, non sono stati tratti in arresto né formalmente incriminati per corruzione. Entrambi sono stati tuttavia espulsi dal Comitato centrale del Partito comunista il 30 dicembre. Stando all'esperto di diplomazia vietnamita presso l'Accademia delle forze di difesa australiane Carl Thayer, la destituzione potrebbe essere correlata ad un coinvolgimento dei due ex funzionari nel maxi scandalo di corruzione verificatosi durante la pandemia di Covid-19, che ha visto diversi funzionari vietnamiti imporre ai cittadini bloccati all'estero delle sovrattasse su 400 voli di rimpatrio.(Fim)