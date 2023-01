Croazia: governo decide per ripristino prezzi al giorno prima dell'ingresso in eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato ha deciso che, a causa dell'aumento del prezzo di alcuni beni e servizi dopo l'entrata del Paese nell'eurozona il primo gennaio 2023, i commercianti dovranno ripristinare i prezzi al dettaglio alla data del 31 dicembre del 2022. Lo riporta la stampa locale, secondo cui il ministro dell'Economia, Davor Filipovic, ha affermato che queste conclusioni del governo "vincolano tutte le entità commerciali, compresi gli istituti di credito e altri fornitori di servizi finanziari", che, come ha affermato, "hanno aumentato i prezzi oltre la legge". "Il governo ha quindi deciso di incaricare l'Ispettorato, la finanza, le dogane, i ministeri e la Banca nazionale croata di svolgere una maggiore supervisione di tutte le entità all'interno della loro giurisdizione", ha affermato Filipovic, il quale ha aggiunto che "chiunque non rispetti la conclusione dovrà renderne conto alle autorità statali competenti". Il ministro dell'Economia ha sottolineato inoltre che lo Stato dispone di strumenti che utilizzerà se ciò non accade, come il congelamento dei prezzi di circa 100 prodotti, le ispezioni giornaliere, la cancellazione dei sussidi per l'elettricità nonché l'introduzione di nuove tasse. (Seb)