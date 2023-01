Ratzinger: Ciocchetti (Fd'I), veramente un umile lavoratore nella vigna del Signore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti, in una nota, dichiara: "Un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Così si definì Joseph Ratzinger appena eletto Papa e così è veramente stato. Un dono e straordinario punto di riferimento per il popolo cattolico - afferma il deputato di Fratelli d'Italia -. Ha testimoniato fino all'ultimo il suo grande amore per la Chiesa, trasmettendo al mondo intero un messaggio di fede e di speranza", conclude Ciocchetti. (Com)