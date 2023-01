Governo: Craxi (FI) su nomine, da sinistra e suoi derivati dibattito surreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sugli avvicendamenti al vertice dell'amministrazione pubblica, quelli veri e quelli eventuali, sta fiorendo in queste ore un dibattito surreale. La sinistra e i suoi derivati in questi anni e decenni hanno fatto sempre le loro nomine senza andare tanto per il sottile, orientando le loro scelte più sull'appartenenza e sulla fedeltà che non sui criteri di competenza e professionalità, noncuranti delle più elementari regole del buonsenso e della condivisione nelle scelte. Oggi, però, nel momento in cui un governo legittimato dal consenso popolare apre, secondo norma di legge, il dossier sugli incarichi dirigenziali, si grida allo scandalo". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Certo - aggiunge Craxi -, si può e si deve criticare qualcuno che dopo essere stato nominato commette degli errori di gestione, ma vanno rispediti al mittente gli attacchi pregiudiziali, le accuse di voler attentare alla democrazia, avanzate da chi, nella totale carenza di elaborazione progettuale, non trova altro modo per far parlare di sé". (Rin)