Veneto: analizzati 38 campioni Covid, quattro provenienti da Cina sono Omicron

- In una nota, la direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della regione Veneto ha reso noti alcuni dati riguardanti la circolazione di varianti in Regione. "Tra il 29 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 ha effettuato la caratterizzazione del genoma di Sars-Cov-2 di 34 campioni, più quattro campioni appartenenti a soggetti provenienti dalla Cina". Di questi campioni analizzati "i 34 campioni sono tutti appartenenti alla variante Omicron". "I quattro campioni dei soggetti provenienti dalla Cina sono di quattro Aziende Ulss differenti e tutti i virus caratterizzati negli ultimi mesi in Cina appartengono alla variante Omicron e la maggior parte dei lineage circolanti sono stati già identificati a livello nazionale e in Veneto". (Rev)