Cina-Usa: ministro Esteri Qin, relazioni bilaterali non siano "gioco a somma zero" (2)

- Considerato tra i promotori di una politica internazionale aggressiva da parte della Cina, il nuovo ministro degli Esteri potrebbe favorire un atteggiamento ancor più assertivo su numerosi dossier dell'attualità regionale e globale, in particolare sulla questione Taiwan. Nel suo periodo negli Stati Uniti, iniziato nel luglio del 2021, Qin ha tuttavia avuto anche modo di stringere proficui rapporti di collaborazione con esponenti chiave dell'amministrazione del presidente Joe Biden, soprattutto con il segretario di Stato Antony Blinken e con la segretaria al Tesoro Janet Yellen, che ha incontrato personalmente lo scorso 15 dicembre. Ha inoltre mantenuto aperte le linee di comunicazione con i vertici dell'amministrazione durante la crisi della scorsa estate, seguita alla visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Questo non significa necessariamente che le relazioni tra Usa e Cina siano destinate a migliorare: di recente, il diplomatico cinese ha scritto un articolo per la rivista online "The National Interest", nel quale ha criticato duramente la politica estera perseguita dall'amministrazione Biden. (segue) (Cip)