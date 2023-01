Cina-Usa: ministro Esteri Qin, relazioni bilaterali non siano "gioco a somma zero" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la gente deciderà di vedere il mondo attraverso la prospettiva 'democrazia contro autoritarismo', allora andremo verso un mondo fatto di divisione, di competizione e di conflitto", ha spiegato Qin. Secondo il portale statunitense "Semafor", che ha anticipato la notizia della nomina, la rapidità dell'ascesa di Qin all'interno del Partito comunista cinese riflette la sua vicinanza al presidente Xi Jinping. "Molti diplomatici cinesi devono fare gavetta nei dipartimenti regionali dell'esteso e irreggimentato ministero degli Esteri. Qin ha seguito un percorso diverso grazie al suo periodo da capo del protocollo del ministero, una posizione attraverso la quale ha supervisionato molte delle interazioni di Xi con gli altri leader mondiali", sottolinea l'articolo. L'intelligence statunitense aveva previsto la nomina di Qin a ministro degli Esteri già dopo l'incontro a Bali tra i presidenti Biden e Xi, a margine del vertice del G20, confronto durante il quale i due leader hanno stabilito l'apertura di una linea di comunicazione diretta per evitare potenziali incidenti in grado di degenerare in un conflitto aperto. (Cip)