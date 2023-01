Milano: Sardone (Lega), dopo anni di immobilismo piano sicurezza grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti per l'annuncio del ministro Salvini di un piano per promuovere assunzioni tra le forze dell'ordine, soprattutto nelle stazioni, sui treni e nelle aree ferroviarie. Come è noto l'area della Stazione Centrale è molto insicura con oltre 2000 furti negli ultimi 5 anni. Scippi e aggressioni sono purtroppo una costante, per via del lassismo del Comune di Milano che cerca di nascondere, non riuscendoci, il degrado e la delinquenza nell'area. Di fronte all'immobilismo della sinistra, ben vengano le iniziative del Governo per migliorare la sicurezza nelle stazioni. Servono serietà e pragmatismo, non il solito buonismo a marchio Pd". Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega. (Com)