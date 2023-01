Roma: rete di associazioni chiede revoca bando Campidoglio su canili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di associazioni, composta da Cucciolissimi Odv, Giardino delle Esperidi Odv, L’Impronta Onlus e Zampe Pulite Odv, in una nota chiede al Campidoglio di revocare in autotutela la procedura di gara per la gestione triennale dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi di Roma. Nella nota, la rete di associazioni spiega: "Roma Capitale dopo mesi di ritardo, finalmente ha pubblicato il bando per la gestione triennale dei canili comunali (Muratella e Ponte Marconi) e con nostro stupore notiamo che, nonostante numerosi incontri ai quali sono state invitate le associazioni animaliste per cercare di formulare insieme all'amministrazione una gara che rispettasse i cani ospitati nelle strutture e che potenziasse e incentivasse le adozioni degli stessi, le vittime di questo bando sono esclusivamente gli animali e i volontari di tutte le associazioni". (segue) (Rer)