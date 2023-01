Roma: rete di associazioni chiede revoca bando Campidoglio su canili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La somma messa a gara - spiegano le associazioni - è di 7.292.620 euro e per cani delle due strutture sono stanziati fra medicine e clinica veterinaria circa 339 mila poco meno del 5 per cento, sono state drasticamente ridotte le ore di apertura al pubblico e in più la chiusura di due domeniche al mese (notoriamente il giorno con più affluenza) che penalizzano notevolmente la sponsorizzazione delle adozioni e di conseguenza il ruolo del volontariato, per non parlare dei requisiti di partecipazione che di fatto eliminano tutte le organizzazioni di volontariato animalista e rendono di fatto la gara rivolta esclusivamente alle Società di capitale". (segue) (Rer)