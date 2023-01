Usa: la senatrice democratica Stabenow annuncia che non si ricandiderà nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Michigan Debbie Stabenow, esponente del Partito democratico degli Stati Uniti, non si ricandiderà al termine del suo attuale mandato, in scadenza nel 2025. Lo ha reso noto la stessa politica, affermando che la sua decisione è stata "ispirata da una nuova generazione di leader". "Intendo aprire un nuovo capitolo della mia vita", restando "attiva e impegnata nella mia comunità", ha spiegato Stabenow. "Credo sia importante sapere quando e dove passare il testimone. Credo che questo sia davvero il momento giusto, ed è il momento giusto per il Michigan", ha detto la senatrice al quotidiano "Detroit News". Il Michigan è considerato sempre più uno degli Stati decisivi per l'esito delle elezioni negli Stati Uniti. (Was)